Dólar em forte queda; menor cotação desde 16 de janeiro O dólar comercial está operando na mínima do dia e desde 16 de janeiro, ao ser cotado a R$ 3,365, queda de 1,03%. A melhora das bolsas em Nova York, dada a ausência de fato novo sobre a guerra, e também o avanço dos títulos C-Bonds no mercado da dívida brasileira animam tesourarias de bancos a venderam dólar à vista, afirmaram operadores à Agência Estado. Além disso, há expectativa sobre ingresso de recentes captações externas de bancos e da Petrobras, o fluxo comercial e financeiro é positivo e o Banco Central concluiu a rolagem integral do próximo vencimento de cambiais (US$ 3,106 bilhões) em 1º de abril. Há pouco, o índice Dow Jones da bolsa de Nova York subia 1,32% e o Nasdaq, +1,96%. Os C-bonds avançavam 1,37%, cotados a 78,938 centavos de dólar.