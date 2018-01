Dólar em leve alta em dia que deve ter poucos negócios Hoje é feriado nos Estados Unidos e isso sempre implica em redução de negócios no mercado de câmbio brasileiro. Até porque feriado em Wall Street significa que não haverá transações com títulos da dívida externa brasileira no maior mercado para esses papéis. O dólar está sendo negociado perto do valor do fechamento de ontem. Na abertura, ele caía 0,07%, cotado a R$ 2,885. Às 10h23, subia 0,10%, cotado a R$ 2,89. Veja a cotação do dólar.