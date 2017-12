Dólar em leve alta; mercado aguarda decisão do Copom; O mercado aguarda a decisão do Copom sobre os juros, e por isso são poucos os negócios com o dólar comercial nesta manhã. O dólar abriu a R$ 2,882, operando em alta suave; às 11h26, subia 0,17%, cotado a R$ 2,888. Hoje o Banco Central faz primeiro leilão para rolagem de US$ 502 milhões em swap cambial que vence em 1º de agosto. A crescente expectativa de que os juros brasileiros poderão ser reduzidos em até dois pontos porcentuais pode estimular um movimento de compra de dólares. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.