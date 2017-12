Dólar em leve alta no começo da semana do Copom O dólar comercial começou a semana em alta. Na abertura dos negócios, estava em alta de 0,24%, cotado a R$ 2,892. Às 10h40, subia 0,10%, cotado a R$ 2,888. O mercado cambial está começando a semana com uma tendência ainda indefinida, diante de uma agenda expressiva de fatores que podem gerar alguma volatilidade nos preços do dólar. Uma possível pressão de alta deve ser dada pelo vencimento de US$ 860 milhões em swap cambial (troca de títulos), previsto para o dia 15 de abril, e que o BC já antecipou que não irá rolar. Por outro lado, a expectativa de captações externas pode ajudar a equilibrar esta pressão. Outra possível pressão de baixa poderia vir da confirmação de uma nova emissão soberana. Como no dia 15 vencem mais de US$ 4 bilhões em juros e principal da dívida externa federal, as especulações sobre uma captação governamental devem aumentar. O Copom, que se reúne entre amanhã e quarta, também pode ter influência sobre o mercado de juros. Porém, se o BC corresponder às expectativas da maioria e cortar a Selic em 0,25 pp, o efeito sobre o câmbio tende a ser nulo. Uma decisão mais surpreendente, como um corte de 0,50 pp e a estabilidade, porém, poderiam provocar volatilidade.