Dólar em leve queda. Já se estima menos de R$ 3,00 dia 31 Depois de várias semanas, os analistas de mercado revisaram a estimativa para a taxa de câmbio ao final do ano. Segundo a pesquisa semanal feita pelo Banco Central junto a instituições financeiras, o dólar deve encerrar 2003 em R$ 2,98; antes, a previsão era de R$ 3,00. A queda na projeção para a taxa cambial já era cantada por muitos profissionais de mercado, que vinham sendo surpreendidos pelo forte volume de ingressos de recursos tanto no segmento financeiro quanto no comércio externo. Esse ambiente de fluxo favorável ao País deve continuar ditando o comportamento das cotações do dólar nesta semana, a última do ano, para boa parte dos investidores do mercado cambial. Por isso mesmo, a aposta para a abertura dos negócios nesta segunda-feira era de estabilidade. De fato, o dólar abriu bem perto da estabilidade, em alta de 0,03%, cotado a R$ 2,939; às 10h44, caía 0,14%, cotado a R$ 2,934. Veja a cotação do dólar.