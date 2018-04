Dólar em queda a espera da decisão do Copom O mercado está de olho hoje na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que anuncia sua decisão na hora do almoço. Embora o consenso seja de manutenção da taxa de juro em 18% ao devido à alta do dólar e os efeitos na inflação, há uma pequena parcela que vê espaço para corte na taxa de juro de 0,25 ponto a 0,50 ponto. Os que acham que o BC pode baixar o juro argumentam que os limites da faixa de variação da inflação para foram ampliados e que o dólar tende a recuar com o retorno progressivo das linhas externas de crédito comerciais externas e das linhas oficiais, o que teria efeito positivo na inflação Para hoje, é esperado um clima de maior estabilidade no mercado financeiro, principalmente com o dólar, devido ao anúncio dos detalhes para os leilões de linhas de financiamento ao comércio externo. A expectativa, por enquanto, é de que os negócios no mercado de câmbio indiquem menor pressão, com o dólar sendo negociado próximo à estabilidade ou em ligeira queda. Na abertura dos negócios, às, 10h07, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,0550, em queda de 1,45% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 21,600% ao ano, frente a 21,750% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo registrava alta de 0,84%. No rol de motivos que animam o mercado ainda é destaque a viagem do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, ao exterior para conversas com banqueiros sobre a disponibilidade de reabertura dos financiamentos ao País. No mercado a avaliação é de que as negociações já devem estar ocorrendo há dias e o consenso é de que os líderes da economia nacional não devem voltar de malas vazias. Os analistas citam ainda que para a melhora do cenário também continuam contribuindo as alterações feitas para os fundos de investimento. No âmbito político, o mercado ainda tem esperanças de que o horário eleitoral gratuito consiga provocar uma arrancada de José Serra. Ao mesmo tempo, é fato que a presença do economista José Alexandre Scheinkman na equipe de Ciro trouxe um pequeno alívio para os investidores em caso de um segundo turno somente de opositores. Os impactos negativos de hoje podem ser o preço do petróleo, que vem subindo aos poucos e começa a chamar a atenção do mercado, e a falta de solução para a dívida da Eletropaulo. Quanto ao petróleo, no entanto, a trajetória de hoje é de queda no mercado internacional. Já em relação à Eletropaulo, o medo é de um calote. Isso poderia afetar novos negócios de empresas brasileiras justamente num momento em que começam a haver brechas para novas captações. A CSN, por exemplo, captou US$ 100 milhões. E há rumores, não confirmados, de que outras empresas estariam tentando levantar recursos no exterior.