Dólar em queda apesar de rumor desfavorável a Serra O anúncio dos detalhes sobre a disponibilidade de linhas de comércio exterior pelo Banco Central deve ser um dos destaques do mercado de câmbio hoje. A expectativa é de que esses recursos (US$ 2 bilhões) cheguem ao mercado mais rapidamente do que o dinheiro do BNDES (US$ 2,6 bilhões) e que o BC crie mecanismos para garantir que o endereço do dinheiro - os exportadores - seja respeitado. Além disso, o mercado deve continuar acompanhando os passos do economista José Alexandre Scheinkman na campanha e montagem do programa de Ciro Gomes. Scheinkman estará no Brasil em setembro e já está montando uma equipe de profissionais para definir o programa econômico de Ciro Gomes. Com as expectativas positivas da chegada de recursos para os exportadores e a informação de que um dos economistas preferidos do mercado está do lado do candidato que mais trazia incertezas aos investidores, as expectativas são de que as cotações para o dólar nesta manhã sejam menos pressionada. Isso porque, para a continuidade dessa trajetória, dois outros assuntos de destaque darão seu primeiro passo hoje. Um deles é a campanha eleitoral, que tem início hoje. O mercado coloca todas as fichas na exposição de Serra na mídia, vai acompanhar os programas e seus impactos dia-a-dia e repercutirá isso nas cotações da moeda norte-americana. E nesse sentido boatos iniciados por volta das 9h30 nas mesas de operações têm influência negativa nesta manhã, tirando força para a queda do dólar. Segundo os rumores, a pesquisa Ibope que será divulgada hoje também mostrará queda nas intenções de voto de Serra. O outro destaque do dia virá do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que às 12 horas concede entrevista para falar sobre sua próxima viagem ao exterior. Fraga está indo ao encontro de banqueiros estrangeiros para negociar a reabertura das linhas de financiamento ao País. Na abertura dos negócios, às, 9h42, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,0800, em queda de 0,81% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 21,750% ao ano, frente a 22,100% ao ano negociados ontem.