Dólar em queda após rolagem e medidas do BC Passada a operação de rolagem do vencimento de US$ 2,5 bilhões de hoje de títulos cambiais, onde o saldo é um resgate de cerca de US$ 875 milhões, o mercado de câmbio pode mostrar maior tranqüilidade e até um pequeno recuo das cotações hoje pela manhã. Na abertura dos negócios, às, 9h51, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,1650, em queda de 1,25% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 22,310% ao ano, frente a 22,400% ao ano negociados ontem. No entanto, muitos especialistas não acreditam que a trajetória de queda do dólar terá fôlego por muito tempo. Eles lembram que a demanda por dólares continua e a oferta é escassa, limitada principalmente ao Banco Central. A expectativa é de que essa oferta de moeda norte-americana melhore com a linhas de financiamento aos exportadores, mas isso só deve ocorrer na próxima semana. E mais uma vez, os recursos virão, indiretamente, do próprio Banco Central e do BNDES, que ontem confirmou a disponibilidade de US$ 2 bilhões para isso. A perspectiva de que o financiamento de instituições privadas volte a ocorrer, no entanto, ainda está longe. Por trás dessas variáveis técnicas, o mercado segue influenciado, principalmente, pelo cenário político. Os temores são cada vez maiores e só poderão melhorar se houver mudanças no quadro sucessório após o início do horário eleitoral, a partir do dia 20, terça-feira da próxima semana. Para o bom humor desta manhã, também devem colaborar as mudanças feitas ontem pelo governo para os fundos, ou seja, para a administração da dívida interna. O mercado gostou das medidas e vai avaliar a abrangência. Se entender que realmente o BC melhorou as condições para a rolagem da dívida interna e que isso é duradouro, pode haver uma reação positiva mais significativa também no comportamento das cotações do dólar.