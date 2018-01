Dólar em queda, com alívio do mercado externo O mercado de câmbio começou o dia dando seqüência ao respiro que teve início ontem, com entrada de recursos e bons resultados nos leilões de rolagem de dívida cambial e linha externa. Hoje, a ajuda vem do bom humor do mercado externo; pela manhã, o petróleo era cotado em queda e as bolsas, em alta. O alívio externo é resultado dos entendimentos do mercado sobre o discurso de Bush, que teria sinalizado o adiamento do início da guerra no Iraque. Com maior tranqüilidade no exterior e uma alta forte acumulada no dólar nos últimos dias, os players nacionais têm espaço para realizar um pouco dos lucros obtidos recentemente. Mas a reversão não deve ser completa, na avaliação de especialistas. Afinal, o temor da guerra é só foi adiado e o sentimento de cautela prevalece. O dólar abriu em queda de 0,97%, cotado a R$ 3,57; em seguida, a queda recuou um pouco, para 0,75%, com a moeda a R$ 3,578. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.