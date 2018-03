Dólar em queda com captações feitas por empresas Os indicadores financeiros mundiais apontam para mais um dia positivo para os mercados e a expectativa de entrada de recursos, via captações de empresas e bancos brasileiros, fez o dólar começar o dia em baixa, mais uma vez. A moeda abriu em queda de 0,30%, e, às 11h05, caía 0,15%, a R$ 3,365. Segundo operadores, o dólar se mantém em queda por conta do fluxo positivo - o mercado internacional abriu as portas para brancos e empresas nacionais que buscam recursos. Na segunda-feira, a Petrobras concluiu captação de US$ 400 milhões, o dobro da oferta inicial, e o banco Modal, uma instituição de pequeno porte, captou US$ 23 milhões ontem. Também ontem o Santander Banespa fez uma emissão inicial de US$ 50 milhões por um prazo de nove meses. Há ainda a possibilidade de a CPFL tentar uma captação, de US$ 50 milhões. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.