Dólar em queda com iminência de acordo com FMI A iminência de um acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) alimenta um ambiente de otimismo no mercado de câmbio e a previsão dos especialistas é de que a cotação do dólar amanhecerá mantendo a trajetória de queda assumida na tarde de ontem. Às 9h48, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,0600, em queda de 1,77% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 23,850% ao ano, frente a 24,700% ao ano negociados ontem. Porém, a liquidez estreita dos últimos dias mostra que a cautela dos investidores prevalece, enquanto as notícias concretas sobre as negociações não são anunciadas. Consequentemente, o mercado segue sensível a qualquer informação e deve permanece volátil, em compasso de espera e completamente voltado para as notícias que chegarem dos Estados Unidos. "Enquanto há boas expectativas em relação ao anúncio do acordo, os compradores se retraem e a cotação cai, mas o mercado continua sensível", disse um experiente profissional de mercado, acrescentando que a cotação de R$ 3 ainda parece se manter como um suporte nas condições atuais.