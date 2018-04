Dólar em queda com melhora de Serra em pesquisas O mercado financeiro reage positivamente à divulgação da pesquisa eleitoral do Vox Populi, que mostra uma melhora do desempenho do candidato José Serra, em detrimento de Ciro Gomes. Há muito os investidores esperavam uma recuperação de Serra e o início do horário eleitoral gratuito na TV era considerado a última chance de arrancada do candidato do governo. Agora, a expectativa dos analistas é de que a trajetória do dólar seja de queda no decorrer do dia. Na abertura dos negócios, às 9h25, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,051, em queda de 1,42% em relação ao fechamento de ontem. Já no mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 20,250% ao ano, frente a 20,650% ao ano negociados ontem. O levantamento do Vox Populi confirmou a possibilidade de uma reação do tucano mostrando crescimento das intenções de voto em Serra de 10% para 15%, que mesmo assim está em terceiro lugar. Ciro Gomes continua na segunda posição, mas perdeu espaço passando de 32% para 25%. Lula segue na liderança com 34% da preferência do eleitorado. Anthony Garotinho está com 8% contra os 9% da pesquisa anterior. Hoje à noite haverá a divulgação dos dados do Ibope. Os números captados em São Paulo já foram divulgados e estão confirmando a reação do tucano Serra e a queda de Ciro. Mas, o tamanho da animação do mercado com esses números deve ser equivalente às apostas que cada analista fizer na capacidade que Serra terá de dar continuidade a essa recuperação. A reação à reunião de ontem entre Pedro Malan, Armínio Fraga e os banqueiros internacionais, por outro lado, já se esgotou. Como não houve compromisso das instituições com cifras, o mercado considerou o acordo "vago" e reagiu com frieza. O que foi anunciado é considerado positivo, mas já estava no preço e não deve trazer nenhum impacto significativo a mais. O mercado também não deve ter reações fortes ao anúncio de que o BC venderá US$ 100 milhões diariamente em leilões de linha externa, nesta semana, embora tenha gostado da informação. Até porque, a íntegra da nota do BC deixou dúvidas ao afirmar que "no entanto, o volume de cada leilão será definido diariamente, levando em conta a demanda do mercado".