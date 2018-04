Dólar em queda e medo de inflação elevam prata A prata fechou em alta de 1,65% no mercado futuro de Nova York, a US$ 13,70 a onça-troy, reagindo à fraqueza do dólar, fator que impulsionou o preço das commodities de forma geral. Os investidores também recorreram ao metal precioso por receios de que o ambiente de juros baixos dos EUA possa gerar inflação durante a eventual recuperação da economia do país.