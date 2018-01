Dólar em queda forte com leilão e reforma O dólar abriu em queda forte, nesta quinta-feira. Às 10h37, caía 1,05%, cotado a R$ 3,021. O mercado deu sinais de alívio com a informação de que o BC fará hoje, das 12h às 13h, o segundo leilão de rolagem do vencimento de cambiais de 14 de agosto, com oferta de até US$ 350 milhões em swaps com dois vencimentos. Mas os analistas destacam que o mercado continua sensível e não se resume ao leilão de rolagem. Para as suas decisões de hoje, os investidores deverão considerar ainda o fluxo e as notícias políticas, principalmente as que se referem às reformas. Ontem, o governo avançou mais uma vez ao conseguir a rejeição do destaque relativo aos inativos, um dos mais importantes e polêmicos dessa reforma. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.