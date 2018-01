Dólar em queda leve nesta terça-feira O dólar começou o dia em queda leve. Depois de uma abertura no mesmo patamar do fechamento de ontem (R$ 2,876), o dólar passou a cair. Às 10h45, a queda era de 0,17%, com a moeda a R$ 2,871. A formação da ptax (taxa média) de hoje, que será usada na liquidação do vencimento de US$ 850 mihões de dívida cambial, amanhã, deve concentrar boa parte das atenções do mercado nesta terça-feira. Os investidores vão continuar na expectativa também do anúncio de novas emissões externas e da retomada das compras do Banco Central. A avaliação dos investidores é de que a cotação do dólar já justificaria a volta do BC ao mercado e eles acreditam que a autoridade monetária só aguarda uma nova captação e o esquecimento definitivo da crise política para fazê-lo. Veja a cotação do dólar.