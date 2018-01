Dólar em queda mais uma vez; analistas dizem que tendência é firme A maioria dos especialistas do mercado financeiro aposta que a tendência de queda do dólar é firme e veio para ficar. Motivos não faltam: o cenário político mostra-se tranqüilo e a transição de governo não deve trazer surpresas na área econômica; a inflação dá sinais de que está estabilizando e o Copom mostrou firmeza na condução da política monetária, tendo sinais de apoio dos futuros controladores da Fazenda e do BC; o crédito estrangeiro ao País está voltando, com as instituições financeiras captando recursos neste final de ano. E essa melhora foi mostrada ontem nos leilões para rolagem do vencimento de US$ 2,6 bilhões do próximo dia 2 de janeiro. O BC rolou 65,5% dessa dívida em duas operações, pagando prêmios menores e estendendo prazos. Para hoje, o Banco Central já anunciou outra atuação para dar continuidade à rolagem. Desta vez, oferta, das 12 horas às 13 horas, até 23 mil contratos de swap cambial com cinco vencimentos diferentes. O resultado final da operação será divulgado a partir das 14h30. Além disso haverá mais um leilão de US$ 100 milhões de linha externa, entre as 10h30 e as 11h. Os dólares serão vendidos à taxa do boletim das 10 horas e o resultado final da operação será divulgado a partir das 11h20. A liquidação da venda será em 2 de janeiro de 2003 e a da recompra ocorrerá em 6 de março de 2003, com 63 dias corridos a partir da liquidação da venda. Com tudo isso, os especialistas dizem que o dia é de queda no dólar. E até as instituições financeiras internacionais já prevêem que o real pode apreciar-se em até 20% no curto prazo. Além da maior tranqüilidade com a transição e das captações que aos poucos voltam a trazer liquidez ao mercado, contribui para a queda alta de três pontos porcentuais na Selic decidida na quarta-feira. O juro alto permite maiores ganhos nesse mercado e leva ao desmonte de posições em dólar. O dólar abriu em baixa forte, de 1,01%, cotado a R$ 3,445. A queda diminuiu um pouco, e às 10h06 a moeda estava a R$ 3,452 (queda de 0,80%). Clique aqui para saber como está o dólar