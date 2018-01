Dólar em queda; mercado comemora o PIB O dólar abriu em baixa de 0,64%, cotado a R$ 3,100, e se manteve nessa trajetória nesta manhã. Às 10h51, a queda havia se acelerado, com o dólar a R$ 3,085 (-1,12%). A conjugação de boas notícias ontem, principalmente do crescimento do PIB brasileiro e da queda do preço do petróleo, resultou em um início de desmonte de posições comprados dos bancos. A continuação ou não desse movimento, hoje, definirá o encerramento da semana e, provavelmente, do comportamento do dólar nos próximos dias. A intensificação da venda de moeda norte-americana depende da manutenção do otimismo, principalmente no mercado externo, que por enquanto parece não ter definido uma tendência, já que os principais ativos operam de lado. É o caso do petróleo que, pela manhã, mostrava ligeira alta nas principais bolsas do mundo (0,25% na Nimex e 0,60% na IPE). As bolsas de valores européias e os futuros de Nova York, apresentavam pequenos recuos. Veja a cotação do dólar.