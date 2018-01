Dólar em queda; mercado contente com elogios do FMI O mercado de câmbio mostra tranqüilidade, seguindo o comportamento de sexta-feira e, principalmente, o noticiário de final de semana onde o destaque, para os investidores, ficou por conta dos elogios do FMI ao País. Assim, as cotações do dólar tiveram pequeno recuo na abertura; às 9h54, a moeda caía 0,07%, cotada a R$ 2,9040; às 10h53, caía 0,21%, a R$ 2,900. Veja a cotação do dólar. O mercado aguarda novidades no cenário político e a trajetória do fluxo diário de recursos. Hoje, está previsto o depoimento do bicheiro Carlos Cachoeira à Polícia Federal. O ex-subchefe de Assuntos Parlamentares, Waldomiro Diniz, talvez seja ouvido amanhã. Por enquanto, o mercado adota a cautela e não faz apostas, mas a avaliação geral é de que o governo já teria conseguido isolar o ministro Dirceu do escândalo que envolve seu ex-assessor.