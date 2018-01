Dólar em queda no início dos negócios O mercado de câmbio deve registrar hoje a tradicional disputa entre "comprados" e "vendidos" na Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F), já que a liquidação do contrato de dólar com vencimento em 1º de janeiro será feita na próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro, com base na ptax desta segunda-feira. Operadores também chamam a atenção para os preços do petróleo, que estão em alta hoje refletindo a possibilidade de um ataque dos Estados Unidos ao Iraque no início do próximo ano. Às 10h38, o dólar estava em queda de 0,71%, cotado a R$ 3,515. Clique aqui para saber como está o dólar