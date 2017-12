Dólar em queda no último dia do mês Logo depois de uma abertura em leve alta (de 0,17%, chegando a R$ 2,975), o dólar comercial inverteu a mão e passou a ser negociado em queda em relação ao fechamento de ontem. Às 11 horas, caía 0,30%, cotado a R$ 2,961. Hoje será formada a taxa média (ptax) a ser usada amanhã na liquidação e ajustes dos vencimentos dos contratos de dólar futuro de agosto e da dívida pública cambial. Os interesses em torno da formação desse valor influenciam o mercado desde anteontem e este movimento deve acentuar-se hoje. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.