Dólar, em R$ 2,365, tem a menor cotação em três anos O dólar comercial fechou a R$ 2,365 na compra e R$ 2,367 na venda, queda de 0,34% - menor contação em três anos. Paralelo fechou a R$ 2,643 na compra e R$ 2,737 na venda, queda de 0,47%. O dólar turismo a R$ 2,310 na compra e R$ 2,470 na venda, estável. Cotação internacional do euro: US$ 1,206 (às 18h54). Cotação do euro turismo (traveller check): R$ 2,780 na compra e R$ 2,967 na venda, queda de 0,01%. O Ibovespa fechou em alta de 0,14%, em 25.261 pontos, entre a máxima de +0,90% e a mínima de -0,51%, com volume de R$ 1,12 bilhão. O ouro na BM&F fechou a R$ 33,50 o grama, queda de 0,59%.