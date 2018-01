Dólar encerra 1ª semana do ano com queda de 1,85% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,2820 na ponta de venda das operações, em queda de 0,26% em relação aos últimos negócios de ontem. Na primeira semana do ano, a moeda norte-americana acumula queda de 1,85%. Neste período, a cotação mais alta alcançada pelo dólar foi de R$ 2,3530 (na terça-feira) e a mais baixa foi de R$ 2,2700 (na Quinta-feira. Tomando por base as cotações de fechamento desta semana, hoje foi o dia de patamar mais baixo. Mais uma vez as atuações do BC não foram suficientes para conter a queda do dólar. Hoje, mais uma vez, o Banco Central atuou no mercado de câmbio e comprou dólares pela taxa de R$ 2,286. A atuação do BC aconteceu também no mercado futuro.