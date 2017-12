Dólar encerra a manhã em alta, vendido a R$ 2,8850 O dólar comercial encerrou a primeira parte do dia em alta de 0,35% em relação aos últimos negócios de ontem. Na ponta de venda, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 2,8850. Na abertura do dia, o dólar era vendido a R$ 2,8720, mas subiu forte logo depois do início dos negócios, e chegou a R$ 2,8980 - patamar máximo do dia -, em alta de 0,80%. A oscilação foi forte durante a manhã. No patamar mínimo, a moeda norte-americana foi vendida a R$ 2,8590. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.