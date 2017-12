Dólar encerra a manhã na cotação mínima, em R$ 2,8620 Os negócios com o dólar estiveram praticamente parados nesta manhã. A moeda norte-americana operava na mínima do dia, por volta de 13h25, cotada a R$ 2,8620 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,28%. Na máxima cotação da manhã, a moeda foi a R$ 2,8730, em alta de 0,10% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante a maior parte do tempo esteve perto da estabilidade. O feriado de hoje em São Paulo reduziu a níveis mínimos a liquidez (volume e facilidade de negócios) do mercado cambial.