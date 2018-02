Dólar encerra a R$ 2,138; Bovespa termina em queda O dólar comercial fechou a R$ 2,138, em alta de 0,28%, depois de oscilar entre a mínima de R$ 2,129 e a máxima de R$ 2,14. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também fechou em alta de 0,28%, valendo R$ 2,138. A Bolsa teve um pregão insosso durante a manhã, mas acentuou o sinal de baixa à tarde. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou em queda de 1,30%, aos 36.677 pontos. O índice oscilou entre a mínima de -1,75% e a máxima de +0,26%. O volume negociado totalizou R$ 1,92 bilhão. A cotação da moeda norte-americana abriu em pequena alta ante o real, na expectativa do pronunciamento do Irã em resposta ao Conselho de Segurança da ONU e aos países ocidentais que prometeram incentivos em troca da interrupção no seu programa nuclear e foi recuando com o comedimento mostrado por aquele país. As informações do secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, sobre os planos para a administração da dívida externa em 2007 e 2008 também influenciaram as transações. Mas, à tarde, o dólar renovou as máximas na esteira da pontuação mínima registrada pela Bovespa, acompanhando a queda das Bolsas em Nova York. O cenário negativo se deveu às declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Chicago, Michael Moskow, e do presidente do Fed de Atlanta, Jack Guynn, de que não há recuo no compromisso do Fed em combater a inflação. Moskow destacou que o núcleo da inflação vai baixar, mas os riscos permanecem. A expectativa pelo leilão de compra de dólar pelo Banco Central (BC) também ajudou a dar sustentação à moeda na parte da tarde. No leilão, o BC pagou taxa de corte de R$ 2,138. Bovespa O mercado de ações doméstico acompanhou o enfraquecimento das bolsas norte-americanas. Os investidores viram com preocupação as declarações feitas nos EUA. Logo após a fala de Moskow, os principais índices das Bolsas de Nova York inverteram o sinal e passaram a operar em queda. O Ibovespa, que já estava no terreno negativo, aprofundou a baixa.