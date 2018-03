Dólar encerra o dia com alta de 1,40%, em R$ 3,0420 O dólar comercial encerrou a terça-feira cotado a R$ 3,0420 na ponta de venda dos negócios ? alta de 1,40% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana oscilou da mínima de R$ 2,9950 ? cotação de abertura dos negócios ? à máxima de R$ 3,0450, alcançada pouco antes do encerramento dos negócios. Com o resultado de hoje, o dólar acumula alta de 4,46% em maio e queda de 14,07% no ano. Esta é a cotação de fechamento mais alta desde o dia 22 de abril, quando a moeda norte-americana encerrou o dia no mesmo patamar de hoje. Antes disso, em 16 de abril, o dólar chegou a R$ 3,0950. Segundo apuração das editoras Silvana Rocha e Márcia Pinheiro, a alta mais forte do dólar no encerramento dos negócios foi motivada pelo cenário externo. Os Estados Unidos elevaram o nível de alerta antiterrorismo para "Laranja" provocando reação imediata nos mercados cambial e acionário doméstico. Segundo operadores, a ameaça de novos ataques terroristas aumenta a preocupação do mercado com a frágil economia dos Estados Unidos.