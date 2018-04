Dólar encerra o dia com queda de 0,10% O dólar encerrou praticamente estável nesta quinta-feira, em um dia de tranqüilidade e cautela antes do feriado da Páscoa e do relatório de emprego nos Estados Unidos. A moeda norte-americana terminou o dia com queda de 0,10%, cotada a R$ 2,0320, renovando a mínima em 6 anos. A oscilação durante o dia foi pequena, entre R$ 2,0320 na mínima e R$ 2,0390 na máxima, mas o volume de negócios não foi tão reduzido, já que o cenário internacional favorece o ingresso de recursos. De acordo com Mário Battistel, diretor de câmbio da corretora Novação, antes do leilão de compra de dólares do Banco Central, realizado no meio da tarde, o volume de negócios registrados no segmento interbancário era de US$ 2,3 bilhões. "O mercado hoje ficou em ritmo de véspera de feriado", resumiu. Os mercados financeiros não funcionam na sexta-feira. O BC aceitou entre 8 e 10 propostas no leilão de compra, segundo relato de operadores, e a taxa de corte ficou em R$ 2,032. Na abertura, a moeda chegou a registrar ligeiro avanço, com investidores ajustando posições depois da queda recente e diante de um fim de semana prolongado, com divulgação de dados importantes nos EUA. "Quando tem feriado prolongado, os bancos procuram não ficar muito expostos em termos de posição cambial, você não sabe o que pode vir amanhã", explicou Júlio César Vogeler, operador de câmbio da corretora Didier Levy. Mas o operador reforçou que a tendência é de queda da moeda norte-americana, por conta da enxurrada de dólares que entram no país tanto de investidores externos quanto de exportações. Apesar do feriado, o governo norte-americano publicará na sexta-feira dados de postos de trabalho que devem dar mais sinais sobre o vigor da saúde da maior economia mundial.