Dólar encerra o dia em alta de 0,30%, cotado a R$ 2,3380 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,3380 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,30% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,3200 e oscilou entre a máxima de R$ 2,3410 e a mínima de R$ 2,3190. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 11,91% no ano. Apesar da liquidez baixa (volume de negócios) provocada pelo feriado nos EUA, o Dia do Trabalho, o mercado brasileiro abriu a semana com clima positivo. Às 16h32, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,75% e os juros futuros estão próximos da estabilidade. No exterior, o petróleo volta aos níveis anteriores ao furacão Katrina. O Petróleo Brent, de referência na Europa, fechou hoje cotado a US$ 64,85 no mercado de Londres. O barril do Brent com contrato para entrega em outubro caiu US$ 1,21 em relação à última sessão.