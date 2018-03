Dólar encerra o dia em alta de 0,97%, cotado a R$ 2,7000 A alta da moeda norte-americana perante o euro e a atuação do Banco Central comprando dólares nesta terça-feira levaram o dólar a fechar em alta. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 2,7000 na ponta de venda das operações, em alta de 0,97% em relação aos últimos negócios de ontem. O fortalecimento da moeda norte-americana no mercado internacional é o fator primordial da elevação do dólar ontem e hoje. O euro apresenta desvalorização forte e os analistas começam a temer que esse comportamento se sustente por longo prazo, num movimento de recuperação mais firme da moeda norte-americana. Se essa avaliação se tornar consenso, com certeza detonará movimentos amplos de reposicionamento de investidores ao redor do mundo e, com certeza, eles terão influência sobre os preços dos ativos no Brasil, principalmente na taxa de câmbio. A atuação do Banco Central foi complementar para a valorização da moeda norte-americana. Os investidores estão convencidos de que a intenção do BC de comprar reservas é firme e não se esgotará com as cotações nos níveis atuais. E mais, de que essa determinação pode se manter pelo menos enquanto o dólar não chegar mais perto de R$ 3,0000.