Dólar encerra o dia em queda de 0,94% e Bolsa sobe 1,65% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,5290 na ponta de venda das operações, em queda de 0,94% em relação aos últimos negócios de ontem. Com este resultado, a moeda norte-americana registra depreciação de 5,21% frente ao real no mês de abril. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou o desempenho das bolsas norte-americanas e encerrou a sexta-feira em alta de 1,65%. No acumulado do mês, no entanto, houve perda de 6,64%. No mês, foi a pior aplicação. Nos Estados Unidos, as bolsas abriram em alta, com os investidores reagindo positivamente ao informe de resultados da Microsoft e aos indicadores de renda pessoal, gastos com consumo e custo da mão-de-obra. O preço do petróleo também recuou, o que beneficiou as bolsas. O índice Dow Jones, que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York, fechou em alta de 1,21% e a Nasdaq, que negocia ações do setor de tecnologia e Internet, fechou em alta de 0,92%.