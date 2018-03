Dólar encerra o dia em R$ 3,0000, com queda de 1,38% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 3,0000 na ponta de venda dos negócios - queda de 1,38% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante esta quarta-feira, a moeda norte-americana oscilou entre os patamares R$ 3,0360 e R$ 2,9860. Com o resultado de hoje, o dólar acumula alta de 3,02% em maio e queda de 15,25% no ano. Hoje o Comitê de Política Monetária (Copom) reavaliou a Selic, a taxa básica de juros da economia. A decisão foi de manutenção da taxa em 26,5% ao ano. Muitos representantes da indústria e do comércio criticaram a decisão, entre eles Marcel Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo. Segundo ele "o Banco Central está querendo céu de brigadeiro no mundo todo, não pode ter uma nuvenzinha nem no Alaska que, pronto, não pode baixar os juros." Veja mais informações sobre a decisão do Copom no link abaixo.