Dólar encerra o dia no patamar mais baixo, em R$ 2,8420 O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8420 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 1,32% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Este foi o patamar mínimo dos negócios no mercado cambial. A moeda norte-americana abriu negociada a R$ 2,8800 e chegou ao patamar máximo de R$ 2,8930. Com este resultado, o dólar acumula uma queda de 4,31% em junho e uma baixa de 19,72% em 2003.