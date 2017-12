Dólar encerra o mês de julho com alta de 4,33% O dólar comercial encerrou o dia no patamar de R$ 2,9650 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,17% em relação aos últimos negócios de ontem. Com este resultado, a moeda norte-americana termina o mês de julho em alta de 4,33%, colocando-se como uma das melhores opções de investimento no mês de julho. Porém, no acumulado do ano, a moeda norte-americana permanece com depreciação frente ao real, de 16,24%. Nesta quinta-feira, o dólar abriu no patamar de R$ 2,9750 e oscilou entre a máxima de R$ 2,9890 e a mínima de R$ 2,9510. Veja o ranking das principais aplicações financeiras no link abaixo.