Dólar encerra o mês em alta de 0,28%, a R$ 3,57 O dólar comercial encerrou fevereiro em alta de 0,28%, cotado a R$ 3,57 na venda. No mês, a moeda acumulou valorização frente o real de 1,48% e, no ano, de 0,85%. A decisão do governo iraquiano de obedecer a ordem da ONU e iniciar neste sábado a destruição de mísseis de longo alcance acalmou os mercados. Pouca liquidez e muita tranqüilidade foram as características da Bolsa nesta sexta-feira. O Ibovespa fechou em alta de 1,28%, com volume financeiro de R$ 339 milhões. Em Nova York, o Dow Jones subiu 0,08% e a Nasdaq valorizou 1,03%. Na véspera do feriado de carnaval, o mercado de juros viveu um dia de baixa liquidez e pouca oscilação. As taxas encerraram o dia praticamente no nível do fechamento de ontem. E os volumes movimentados ficaram muito abaixo do normal. Para se ter uma idéia, o DI julho, o mais negociado, somou hoje um movimento de 43 mil contratos. Ontem, esse vencimento registrou 99 mil contratos, mas chegou a somar mais de 200 mil em dias de noticiário mais intenso.