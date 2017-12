Dólar está na cotação máxima do dia, em R$ 2,8190 O dólar comercial está no patamar máximo desta quarta-feira, cotado a R$ 2,8190 na ponta de venda das operações. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8150 e oscilou até a mínima de R$ 2,8060. A moeda norte-americana opera na máxima do dia, sustentado por compras de tesourarias de bancos. Segundo apurou a editora Silvana Rocha, os investidores já estão antecipando a possibilidade de um movimento de saída de dólares do mercado brasileiro e, portanto, estariam comprando agora moeda norte-americana. A explicação mais forte para esta perspectiva de saída de dólares do País é a queda da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que está em baixa de 4,28%. Investidores estariam aproveitando o resultado do otimismo apresentado nos últimos dias, que levou a Bolsa a acumular uma alta de 7,66% no mês de janeiro, até ontem, para vender suas ações e apurar o ganho obtido, a realização de lucro. Além disso, investidores estão atentos à intenção do BC de comprar dólares no mercado para recompor as reservas, o que reduz a oferta de moeda norte-americana e tende a pressionar para cima as cotações do dólar. A movimentação dos fundos estrangeiros para ajustes de posições sustenta a queda generalizada entre os papéis da dívida brasileira, que também pressiona o risco Brasil e o dólar. Durante a tarde, o C-Bond, principal títulos da dívida brasileira negociado no exterior, caía 0,43%, para 100,375% do valor de face. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? subia 13 pontos, para 441 pontos base.