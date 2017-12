Dólar está na cotação máxima do dia, em R$ 2,9070 O dólar comercial alcançou às 12h22 a cotação máxima desta quinta-feira. A moeda norte-americana é negociada a R$ 2,9070 na ponta de venda das operações, em alta de 0,66% em relação aos últimos negócios de ontem. Na abertura do dia, o dólar estava em R$ 2,8960, cotação mínima do dia, mas já em alta em relação ao fechamento de ontem. A escalada do dólar na manhã desta quinta-feira é o reflexo da reação dos investidores às informações sobre o relatório do banco norte-americano JP Morgan, que rebaixou os papéis da dívida brasileira - de overweight (acima da média da carteira de investimentos) para marketweight (na média da carteira de investimentos). O relatório foi enviado pelo JP aos seus clientes ontem, mas só hoje a notícia foi divulgada. A Agência Estado obteve o relatório com fontes do mercado financeiro. Segundo informou o editor Josué Leonel, da Broadcast ? serviço de informações financeiras da Agência Estado ?, o banco disse que não vai comentar o documento, que veio muito severo nos termos utilizados para justificar o rebaixamento da dívida brasileira. Disse, por exemplo, que o Brasil perdeu uma janela importante de oportunidade para lançar uma agenda positiva de reformas e que o governo tem enviado sinais preocupantes na área fiscal. Citou ainda dados recentes (provavelmente a produção industrial de fevereiro) que teriam gerado incertezas sobre o crescimento.