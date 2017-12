Dólar está na máxima do dia e Bolsa sobe 3,00% O dólar comercial atingiu novo patamar máximo do dia, em R$ 2,9120 na ponta de venda das operações. Em relação aos últimos negócios de ontem, a alta é de 0,66%. A moeda norte-americana iniciou o dia no em R$ 2,9000 e chegou à mínima de R$ 2,8900. Enquanto isso, a Bolsa de Valores de São Paulo continua subindo com força. Às 15h15, o Ibovespa - Índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? estava em 16491 pontos (alta de 3,00%) e chegou ao patamar máximo de 16535. O volume de negócios também é elevado e pode chegar ao final do dia em torno de R$ 1 bilhão. O mercado acionário no Brasil acompanha a alta das bolsas em Nova Iorque. O índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa norte-americana ? está em alta de 1,40% e a Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? está em alta de 1,74%.