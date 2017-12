Dólar está na máxima do dia: R$ 1,9320 O dólar está na máxima do dia - R$ 1,9320. Trata-se de uma alta de 0,47% em relação aos últimos negócios de quarta-feira. O mercado financeiro no Brasil continua reagindo muito mal às notícias do cenário externo. Logo no início desta manhã, em entrevista à imprensa argentina, o ex-presidente do país, Raúl Alfonsín, defendeu uma moratória de dois anos. Há pouco, foram divulgados os dados de desemprego e renda nos EUA e novamente há contradições, o que também deixa o mercado apreensivo. Apesar de o número de vagas criadas ter ficado abaixo do esperado, houve aumento de renda - 0,4%, contra estimativa de 0,3% - e uma taxa de desemprego menor do que a estimada - 3,9%, contra 4,0%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,34%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 18,020% ao ano, frente a 17,840% ao ano registrados na quarta-feira.