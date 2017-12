Dólar está na mínima do dia, cotado a R$ 2,9270 O dólar comercial está no patamar mínimo desta segunda-feira, cotado a R$ 2,9270 na ponta de venda das operações. Em relação aos últimos negócios de sexta-feira, a moeda norte-americana registra queda de 0,68%. O dólar iniciou a semana vendido a R$ 2,9450 e a cotação máxima até este momento (12h23) é de R$ 2,9500. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar. No ranking de investimentos divulgado na sexta-feira, o dólar oficial ocupou a quarta colocação, registrando no mês de novembro uma alta de 3,26%. O primeiro lugar ficou com a Bolsa (alta de 12,24%), seguida pelo euro (alta de 6,96%) e o contrato de ouro no mercado futuro (alta de 5,37%). Veja mais informações no link abaixo.