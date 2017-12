Dólar está no patamar máximo do dia, em R$ 2,8650 O mercado cambial reabriu por volta de 14h40, com o dólar comercial mantendo a tendência de alta. Na ponta de venda dos negócios, a moeda norte-americana era negociada a R$ 2,8620 e, poucos minutos depois, às 14h55, o dólar comercial chegou ao patamar máximo, em R$ 2,8650. Em relação aos últimos negócios de ontem, a alta é de 0,46%.