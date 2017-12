Dólar está no patamar mínimo, cotado a R$ 2,8640 O dólar comercial está no patamar mínimo do dia, cotado a R$ 2,8640 na ponta de venda dos negócios ? mesmo patamar de encerramento de ontem. No início dessa quinta-feira, a moeda norte-americana foi negociada a R$ 2,8740 e a cotação máxima do dia foi de R$ 2,8780.