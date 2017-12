Dólar está no patamar mínimo do dia, em R$ 2,8720 As cotações do dólar comercial ampliaram a tendência de queda no início da tarde desta segunda-feira. Às 14h41, a moeda norte-americana está no patamar mínimo do dia e é vendida a R$ 2,8720, em baixa de 0,52% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Na abertura do dia, o dólar estava em R$ 2,8970 e oscilou até a máxima de R$ 2,9040. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.