Dólar está no patamar mínimo do dia, em R$ 3,0220 Os negócios no mercado cambial foram retomados nesta tarde com o dólar comercial negociado no patamar mínimo do dia, em R$ 3,0220 na ponta de venda das operações, registrando uma queda de 1,56% em relação aos últimos negócios de ontem. Na abertura do dia, o dólar estava cotado a R$ 3,0350 e o patamar máximo alcançado ficou em R$ 3,0500.