Dólar está voltando ao patamar correto, diz ministro O ministro do Planejamento, Guilherme Dias, considera que os índices de inflação subiram devido a uma pressão da taxa de câmbio e avalia que, agora, o valor do dólar está em trajetória de "voltar ao patamar dos fundamentos da economia". Ele afirmou que há uma transmissão do câmbio para a inflação, mas acrescentou que "a gente tem trabalhado para exercitar os instrumentos de política econômica convencionais". Dias lembrou ainda que o Banco Central elevou a taxa de juros nas duas últimas reuniões do Copom e recordou que, em 99, houve repique inflacionário devido ao câmbio e este foi controlado. De acordo com Dias, como em 99, "há instrumentos de política econômica que tornam possível reverter o repique da inflação". O ministro afirmou que o controle da inflação requer a conjugação de instrumentos ficais, monetários e de comércio exterior ao longo dos próximos meses. "Inflação não é algo que se baixe por decreto", disse. Ele afirmou ainda que a inflação não é remédio para o orçamntto, mas sim veneno. De acordo com Dias, a inflação aumenta as receitas, mas também as despesas orçamentárias e dificulta o planejamento. O ministro não quis comentar se há necessidade de aumento do superávit primário em função da alta dos juros. "Isso é opinião de consultor. Ministro não tem esse tipo de opinião e não fala sobre isso. Ministro faz quando tem que fazer", afirma. Dias participa de um seminário sobre convergência de metodologias estatísticas no Mercosul e na União Européia.