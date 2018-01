Dólar estável à espera de notícias argentinas O dólar abriu em queda e chegou ao patamar mínimo do dia, em R$ 2,5920. Com o recuo forte das cotações, alguns investidores e exportadores aumentaram a compra de moeda norte-americana, segundo operadores, o que provocou uma pequena alta das cotações. Há pouco, o dólar comercial era vendido a R$ 2,6020, estável em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,82%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 21,98% ao ano, frente a 22,03% ao ano ontem. Os investidores continuam atentos ao cenário argentino. O país vizinho deve anunciar hoje como será a restruturação da dívida interna, a ser negociada com bancos locais e fundos de pensão, com total de US$ 60 bilhões - quase a metade da dívida do país, de US$ 132 bilhões. Na troca, o governo argentino vai oferecer papéis com taxa de juros de 7% e terão como garantia a arrecadação fiscal. Para ter a confiança dos investidores estrangeiros, o governo argentino precisa chegar a um acordo com os governadores de província, negociação que vem se arrastando há dias. O principal desentendimento neste sentido é que os governadores querem uma garantia do presidente Fernando De la Rúa de que as dívidas das províncias serão negociadas com os bancos com uma taxa inferior a 7%. Do seu lado, o governo central não tem como afirmar que esta taxa de juros será assegurada na negociação e, além disso, precisa conseguir chegar ao déficit zero. Mensalmente, o governo central deveria repassar US$ 1,36 bilhão às províncias, mas, desde julho, quando começou a aplicar a medida de déficit zero, a União já acumulou um total de US$ 1,016 bilhão em dívidas com as províncias. Outro foco de atenções para os investidores hoje é a decisão que o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) deverá anunciar sobre a taxa de juros do país. A expectativa é de que os juros de 2,5% ao ano sejam reduzidos em 0,25 a 0,5 ponto porcentual. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.