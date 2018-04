Dólar estável aguardando novidades A estréia dos leilões de linha externa do Banco Central hoje deve concentrar boa parte das atenções do mercado de câmbio. A expectativa é de que, a partir da semana que vem, os volumes por leilão aumentem e o alívio nas cotações do dólar deve começar a ser percebido. Para hoje, os analistas esperam menos oscilação, com o dólar sendo negociado próximo à estabilidade com pequena tendência de recuo. No entanto, eles lembram a trajetória só deve se firmar com o decorrer do dia, de acordo com o fluxo. Na abertura dos negócios, às 9h45, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,1450, estável em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 21,800% ao ano, frente a 21,910% ao ano negociados ontem. As especulações em torno do vencimento de US$ 225 milhões da Eletropaulo também devem continuar influenciando no ambiente das mesas de operações. Como o vencimento é amanhã, a empresa deve honrar o compromisso entre hoje ou, mais provavelmente, segunda-feira. O mercado tende a ficar tenso com a possibilidade de um calote enquanto não houver uma posição oficial da empresa sobre a operação. Porém, vários analistas apostam que isso não ocorrerá e lembram que a Eletropaulo tem recursos a receber do governo, suficientes para cobrir essa dívida. O fluxo cambial é o outro fator que dará o tom do mercado enquanto os investidores esperam notícias novas referentes, principalmente, à viagem do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e do ministro da Fazenda, Pedro Malan, para encontros com banqueiros e em relação aos primeiros resultados da propaganda eleitoral gratuita.