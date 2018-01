Dólar estável em R$ 3,50 em 2003, prevê Adebim O presidente da Associação de Empresas Brasileiras para Integração de Mercados (Adebim), Michael Alaby, previu hoje um dólar estável na casa dos R$ 3,50 e juros altos até, pelo menos, a metade do ano, situação que será mantida até que se façam as reformas estruturais (tributária, previdenciária, política). Alaby está na Assembléia Legislativa de São Paulo para a posse do governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB). Para ele, o novo governo federal usará os primeiros seis meses de 2003 para "arrumar a casa". "Não acredito em redução de juros no início do ano. Haverá também uma estabilidade cambial. Essa situação só mudará a partir das reformas", afirmou. Para Alaby, a reforma principal a ser feita pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a tributária. "Sem isso, não haverá competitividade das empresas no mercado externo e o câmbio elevado será artificial, mascarando os problemas de competitividade brasileira", disse. Alaby elogiou a escolha do empresário paulista Luiz Fernando Furlan para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e de Roberto Rodrigues para a Agricultura. "O agronegócio, a indústria automotriz e os setores de móveis e alimentos devem crescer bastante neste ano, o que contribuirá para o aumento do saldo comercial", afirmou. O presidente da Adebim prevê um saldo entre US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões, ante os US$ 13 bilhões registrados em 2002. Ele avaliou que a indicação de Furlan mostra que a intenção do presidente Lula é fazer uma promoção comercial dos produtos brasileiros no exterior. Alaby considera que um dos pontos fundamentais é diminuir ou isentar de Imposto de Renda os produtos promovidos. São Paulo Em relação ao Estado de São Paulo, Alaby prevê a continuidade do modelo de administração rigoroso por Geraldo Alckmin, que, segundo ele, também fará promoção para exportação dos produtos fabricados no Estado.