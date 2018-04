Dólar faz IGP-M fechar agosto em 1,01% A primeira prévia do Índice Geral de Preços ao Consumidor (IGP-M) de agosto fechou em 1,01%, acima da taxa de 0,82% registrada no mês anterior. A taxa foi a maior desde agosto de 2000 e sofreu a influência da alta do dólar, de preços administrados e entressafra de produtos agrícolas. A maior variação ocorreu no atacado (1,30%), enquanto no varejo a variação do período foi de apenas 0,67%. Nos preços ao consumidor, a maior contribuição para a inflação é dos preços administrados, mas o peso relativo dos aumentos motivados pelo dólar e pela entressafra de produtos aumentou. Na primeira prévia, os planos de saúde (2,99%), telefone residencial (2,71%), eletricidade (1,59%) e gasolina (1,52%) representaram quase metade da inflação no varejo do período. No período anterior, os preços administrados direta ou indiretamente, tiveram impacto superior. Reflexo do aumento do câmbio, o pão francês, que não aparecia entre os principais motivos da inflação no varejo, figurou no segundo lugar no ranking das maiores influências. O preço do produto aumentou em média, 4,44% no País, taxa que foi inferior ao aumento isolado de 5,46% no Rio de Janeiro e 5,32% em São Paulo. O trigo já havia subido anteriormente no atacado. Apesar disso, o coordenador de análise econômica da Fundação Getúlio Vargas, Salomão Qaudros, afirmou que não está ocorrendo uma aceleração generalizada do câmbio para os preços. ?Não há razão para que repasses do atacado para o consumidor se ampliem. Mas tendem até a se reduzir, gradativamente?, afirmou o economista. No atacado, os produtos agrícolas variaram 1,96% na prévia e os industriais, 1,05%. O Índice Nacional da Construção Civil (INCC) variou 0,19%. No ano, o IGPM acumula alta de 6,57% e nos últimos 12 meses de 9,59%.