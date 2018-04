Dólar faz IGP-M subir 1,73% A segunda prévia do IGP-M fechou em 1,73%, 0,72 ponto porcentual acima da prévia anterior. O principal motivo da elevação foi o aumento da inflação no atacado, motivado pelo dólar, que praticamente duplicou da primeira para a segunda prévia do mês, passando de 1,3% para 2,42%. No varejo, contudo, a inflação ficou quase estável, evoluindo de 0,67% para 0,71%. Para agosto, a previsão do IGP-M fechado fica entre 1,8% e 2%. No ano, o IGPM acumula alta de 7,33% e nos últimos 12 meses de 10,37%. No atacado, 12 das 15 maiores contribuições de alta de preços decorreram direta ou indiretamente do câmbio. Os preços do trigo, que subiram 15,75%, farinha de trigo 20,44%, óleo de soja 7,64%, milho 7,39%, soja 6,81% e óleo diesel 5,21%. Estas acabaram sendo algumas das maiores contribuições para a inflação de preços no atacado. ?A presença de itens que sofreram influência do dólar é grande. O grau de cada aumento tem a ver com a influência da taxa de câmbio no produto", disse o coordenador de análises econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. No varejo, aponta o economista, o repasse a partir do atacado continua localizado, basicamente nos alimentos. O pão francês, por exemplo, subiu 5,67% e representou a segunda maior contribuição na inflação ao consumidor. A maior parte das contribuições para a inflação no varejo continua, entretanto, ligada a tarifas e safras de produtos. Segundo Quadros, a inflação no atacado e no varejo vem representando ?dois mundos separados?. Enquanto a variação de preços avança de forma quase generalizada no atacado, influenciada pelo câmbio, para o consumidor os aumentos estão localizados em poucos grupos. Na comparação com a segunda prévia de julho, apenas a variação de preços do grupo alimentação aumentou: passou de 0,06% para 1,29% na prévia de agosto. Nos demais grupos pesquisados no índice ao consumidor, a variação se desacelerou ou tornou-se negativa, a exemplo do vestuário (-0,40%) e dos transportes (0,31%). Na segunda prévia de agosto, o índice da construção civil (INCC) fechou em 0,34%.