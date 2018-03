Dólar faz preço ao consumidor subir até 80% em um ano A alta do dólar acumulada desde o ano passado produziu aumentos de preços ao consumidor de quase 80% nos últimos 12 meses. Dos seis produtos que mais subiram no período, quatro foram direta ou indiretamente afetados pela desvalorização do real, numa lista encabeçada pelo óleo de soja (alta de 77,6%). Também registram forte altas o óleo diesel (73,1%), farinha de trigo (65%) e açúcar refinado (63%). Com variações bem menores, itens como automóveis novos (1,6%) e aluguel residencial (1%), compensaram a inflação média do período. Os dados são de um levantamento realizado pelo economista e membro do conselho consultivo do Sistema de Índices de Preços do IBGE, Ricardo Braule, com base nas variações captadas pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), o índice usado pelo governo paras metas de inflação. De março do ano passado até o último mês de fevereiro, o IPCA acumulou alta de 15,84%. O levantamento mostra que neste período perto 200 itens tiveram aumentos de preço superior à média do índice da inflação. "Um dos motivos principais para estes aumentos foi o choque do câmbio em 2002", informou Eulina Nunes dos Santos, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE. Também subiram de preço o feijão-carioca (76,8%), batata-doce (70,3%), abóbora (62,3%) e chuchu (60,9%). Segundo a gerente, contudo, o peso destes produtos é menor e as variações estão ligadas a determinados períodos.